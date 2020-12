Logo após tomar conhecimento que o pagamento do bônus a profissionais de saúde locais criado nesse período de pandemia foi cortado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, o vereador Renato Ramos de Souza (PSDB), o Renatinho Se Ligue, decidiu elaborar um requerimento pedindo informações oficiais sobre o assunto.

Nele, o vereador questiona o governo municipal por qual motivo a bonificação, que, aliás, só foi concedida por um determinado tempo depois de muita pressão política do próprio Renatinho Se Ligue acabou sendo encerrada mesmo em plena existência da Covid-19. Por isso, o parlamentar quer saber ainda se há estudos em andamento para garantir a retomada do pagamento do bônus para os profissionais de saúde.

Além disso, Renatinho Se Ligue também tenta informações oficiais sobre o processo de testagem da Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No requerimento, o vereador chega inclusive a denunciar que em alguns postos de saúde da rede municipal não têm material para fazer esse tipo de procedimento preventivo e, ao mesmo tempo, estariam se recusando a proceder a testagem.

“Em suma, são notícias que recebi no meu gabinete tanto ao corte da bonificação aos profissionais de saúde, assim como, da possível falta de material e de negativa de testes para detectar ou não a presença do vírus da Covid-19 que precisam ser devidamente esclarecidas pelo setor competente do Poder Executivo”, diz Renatinho Se Ligue.

Por Pedro Ferreira, em 04/12/2020.