Paciente é uma médica de 37 anos moradora do Rio Grande do Norte que trabalha também na Paraíba. Ela foi infectada por duas linhagens diferentes do vírus – a primeira em junho e a segunda, em outubro.

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus do país. A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e trabalha também na Paraíba.

A identificação do caso foi feita pelos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que usaram o método da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por sequenciamento genético, que confirmou que a mulher foi infectada por duas linhagens diferentes do vírus.

O caso estava sendo investigado desde o dia 23 de outubro, data em que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do RN (CIEVS-RN) recebeu a notificação sobre a suspeita.

A primeira infecção dela aconteceu em junho. Após apresentar um quadro de síndrome gripal (cefaleia, dor abdominal e coriza) no dia 17, a paciente realizou o exame RT-PCR na Paraíba em 23 de junho.

O resultado do teste foi positivo e ela se recuperou após período de isolamento recomendado.

A profissional da saúde, no entanto, voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal no dia 11 de outubro. Entre os sintomas, estavam astenia (sensação de fraqueza), mialgia (dor muscular), cefaleia frontal (dor de cabeça) e distúrbios gustativos e olfativos (ausências de olfato e/ou paladar).

Ela, então, realizou um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, também no estado da Paraíba, e teve um novo resultado positivo para presença do vírus SARS-CoV2, indicando novamente a Covid-19.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, a paciente ainda chegou a fazer um novo teste no mês de setembro, entre as duas ocorrências, e teve resultado negativo, na ocasião.

Rio Grande do Norte e Paraíba, em conjunto, iniciaram a investigação do caso. As amostras da paciente foram encaminhadas para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A Fiocruz é referência para a investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-Cov2, segundo o Ministério da Saúde.

O laboratório constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Sesap, há outros cinco casos em investigação no Rio Grande do Norte. Outros três foram investigados, mas não tinham viabilidade para análise. A pasta informou que conta com um protocolo para investigação de possíveis casos de reinfecção desde o dia 20 de outubro.

Casos de reinfecção por Covid-19 no RN

Casos confirmados 1 Casos em investigação 5 Caso investigados e com inviabilidade para análise 3 Total de casos notificados 9

Fonte: Sesap

Os nove casos investigados são de Natal (7), São Gonçalo do Amarante e Parnamirim.

Linhagens distintas

As linhagens distintas do vírus detectadas na paciente potiguar estão em circulação no Brasil, segundo a Sesap, que se baseia em estudos realizados por unidades de pesquisa nacionais.

A pasta avalia que essa identificação vai permitir compreender a cepa viral que circula no RN e na PB como forma de estabelecer medidas de vigilância epidemiológica efetivas contra a Covid-19.

Com isso, a secretaria reforça a necessidade de que a população mantenha as medidas preventivas contra a Covid-19, inclusive para pacientes já acometidos pelo vírus, e que os profissionais de saúde mantenham o uso correto de EPIs.