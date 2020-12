Autoridades anunciaram que vão investigar roubo de equipamentos eletrônicos de aeronave militar projetada para transportar altos funcionários em caso de guerra nuclear

A polícia russa procura criminosos que roubaram equipamentos técnicos sensíveis do ultrassecreto “avião do apocalipse”, uma aeronave militar projetada para uso durante uma possível guerra nuclear. O crime foi descoberto durante uma inspeção de um complexo de aviação em Taganrog, no sul do país.

A aeronave IIlyushin-80 foi elaborada ná década de 1980 para transportar funcionários do alto escalão, incluindo o presidente em caso de ataque nuclear. A alcunha de “avião do juízo final” se refere a sua capacidade de suportar uma onda de choque atômica.

A investigação sobre o caso foi anunciada pelas autoridades nesta quarta (9) após reportagens da mídia russa no início da semana. Levantamento preliminar apontou que os criminosos levaram pelo menos 39 equipamentos eletrônicos estimados em 1 milhão de rublos – cerca de R$ 70 mil. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O roubo traz à tona um debate sobre a segurança de instalações militares sensíveis na Rússia, já que aconteceu durante trabalhos de manutenção do avião, feitos desde 2019. O episódio ainda ocorre logo após o presidente Vladimir Putin investir recursos significativos nas forças armadas em meio à escalada das tensões com o Ocidente, consideradas em seus mais alto nível desde a Guerra Fria.

Especialistas russos acreditam que os criminosos tenham mirado esses itens porque algumas unidades foram feitas com metais preciosos, como ouro e platina.

Segundo a mídia local, o país conta com quatro modelos dessa aeronave. Os Estados Unidos são apontados como os pioneiros nessa iniciativa e os responsáveis por apelidar os aviões. Entre seus modelos mais famosos está o Boeing 747.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, descreveu o incidente como uma “situação de emergência” e cobrou medidas “para que algo assim não aconteça novamente”.

Fonte: Globo.com