Acidente ocorreu em Bodoquena, na madrugada deste domingo (13). Homem não conseguiu sair do veículo, que estava parcialmente submerso, e foi salvo por policiais militares. Sem sinal de internet ou telefone no local, agentes ainda levaram vítimas para hospital.

Após capotar o carro que dirigia e cair em um rio na MS-178, em Bodoquena, a 265 quilômetros de Campo Grande, uma mulher de 38 anos caminhou 6 quilômetros até conseguir ajuda para socorrer o namorado.

Resgatado por policiais militares, o homem de 42 anos estava preso às ferragens do veículo, que ficou parcialmente submerso rio Betione. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher dirigia o veículo quando derrapou na pista molhada, sentido Bonito – Bodoquena, e capotou o carro, que só parou ao bater em uma árvore às margens do rio Betione.

Ferida, a mulher conseguiu sair do veículo e, sem sinal de internet ou telefone, precisou percorrer a distância de 6 quilômetros a pé para pedir ajuda em uma mineradora.

Ainda segundo o boletim, um funcionário da mineradora acionou a polícia, que encontrou a mulher no local do acidente.

Local sem iluminação

Ela foi descrita no boletim como “assustada, com sangramento na testa, dores no braço e abdômen” e informou que o namorado ainda estava preso às ferragens do veículo. Os policiais contam, na ocorrência, que não havia iluminação no local e que o resgate foi auxiliado apenas pelas lanternas da guarnição.

No local, os PMs identificaram a vítima no veículo parcialmente submerso, que pedia ajuda dizendo que não sabia nadar e reclamando de dores. Mesmo sem os equipamentos necessários, os policiais atravessaram o rio pela margem mais afastada de onde o carro caiu, em uma profundidade que variava até aproximadamente 1,5m.

A mulher e o homem, retirado da água pelos agentes com ferimentos leves, foram levados no carro da Polícia Militar para o hospital municipal de Bodoquena.

Veículo destruído

O casal disse não se lembrar do momento do acidente, mas a polícia acredita que o veículo tenha capotado, já que havia estragos no teto e no porta-malas.

Na pista, havia marcas de frenagem dos pneus por mais de 40 metros.

O veículo ficou destruído, com todas as laterais danificadas e parte do motor arrancada. As causas do acidente serão investigadas pela perícia técnica. O caso foi registrado na Polícia Civil de Bodoquena.

