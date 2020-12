Segundo testemunhas, o carro saiu da pista quando o motorista, que também morreu no acidente, tentou desviar de uma bicicleta.

Um acidente deixou cinco crianças e um adulto mortos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por volta das 19h40 de segunda-feira (14). Uma menina de quatro anos ainda está desaparecida. Quatro dos menores eram irmãos.

O carro no qual as vítimas estavam caiu de uma ponte, que passa por um córrego na RJ-208, na altura do bairro da Tapera. De acordo com testemunhas, o motorista tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle do carro e caiu dentro do rio.

As vítimas do acidente identificadas pela família são Enzo Gabriel, de 2 anos; Brunna Vitória, de 3 anos; Kemilly Sophya, 6 anos; e Phandora, de 8 anos.

O quinto menor que não resistiu foi identificado como Erick, de 12 anos. O motorista, Adilson, tinha 45 anos e era amigo da família.

Ana Laisa, de 4 anos ainda está desaparecida.

Uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 13, que também estavam no carro, conseguiram sair do veículo e tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o hospital Ferreira Machado. O G1 tenta contato com a unidade para saber o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros continua com as buscas para tentar localizar Ana Laisa. Mergulhadores do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Campos foram acionados para auxiliar no trabalho.

Na manhã desta terça (15), o veículo foi retirado de dentro da água pela equipe dos bombeiros.

Ainda não há informações sobre o enterro das vítimas.

Fonte: G1