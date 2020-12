Ideia inicial era construir um ateliê para a mulher, que é artesã, mas filhas do casal ficaram encantadas com o espaço e já planejam noite do pijama com amigas.

O servidor público Gean Carlos da Silva, de 35 anos, construiu uma casa de bonecas em tamanho real no quintal de casa, em Goiânia, apenas assistindo vídeos com o passo a passo na internet. Segundo ele, a ideia inicial era montar um ateliê para a esposa, que é artesã, mas, à medida que a casinha foi ganhando forma, as filhas do servidor começaram a “disputar” o espaço.

De acordo com Gean, as filhas Isabela, de 8 anos, e Sofia, de 13, ficaram encantadas com o resultado final e querem levar todas as bonecas que têm para “morar” na casa.

“Minhas filhas já querem ‘tomar posse’ da casa. Todos os dias elas perguntam se já está tudo pronto”, comenta.

A mulher de Gean, a artesã Juliana de Fátima Mendes, que pretende usar o espaço para o trabalho manual, conta que as filhas estão empolgadas com a casa de bonecas gigante.

“Elas estão encantadas. Assim que terminarmos todos os detalhes, elas e as amigas já querem fazer uma noite do pijama na casinha”, afirma.

Obra como terapia

Gean foi diagnosticado com depressão após a morte do pai e encontrou no projeto uma distração. “Minha mulher teve a ideia de comprar uma casa de bonecas, mas o orçamento ficou caro, seria bem baixinha, resolvemos desistir e foi quando eu entrei com a ideia de tentar fazer uma com as próprias mãos. Comecei a ver vídeos, comprei os materiais e comecei”, conta.

O projeto teve início em setembro. O servidor público cuidou de todo o passo a passo: colocou todas as madeiras, fez o acabamento e pintou. Apenas o forro ficou por conta de um profissional da área.

Três meses depois do início da obra e com o projeto concluído, o servidor público conta que está feliz com o resultado final. “Nunca tinha feito nada de madeira e não tinha nenhuma experiência com obras, me surpreendi com o resultado”, diz.

Fonte: G1