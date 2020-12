Policial é do Rio de Janeiro e estava em um carro com homem com passagens por associação criminosa e estelionato. De acordo com a polícia, ele afirmou que o dinheiro era de um empresário e que levava a quantia para Queluz para a compra de gados.

Um policial militar foi detido nesta terça-feira (15) com mais de R$ 500 mil em um carro na Dutra em Pindamonhangaba (SP). A origem do dinheiro é apurada pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, o PM é do Rio de Janeiro e alegou que transportava a quantia a pedido de um empresário que faria a compra de gados em Queluz. Ele viajava com um homem com passagens por associação criminosa e estelionato.

O flagrante aconteceu no fim da tarde de terça-feira, quando uma equipe da Polícia Militar suspeitou do veículo em que o policial estava. O carro tinha vidros escuros e era blindado. Durante a revista, a polícia encontrou uma mala de viagem com R$ 521,9 mil em espécie.

Após a apreensão do dinheiro, o policial contou que o montante era de um empresário e seria usado para a compra de gados em Queluz.

Na delegacia, os policiais constataram que o homem que estava com ele tinha passagens por associação criminosa, estelionato, falsificação de documento, entre outros crimes.

O PM e o carona foram ouvidos e liberado, e a Polícia Civil vai apurar a origem do dinheiro. A corregedoria da Polícia Militar foi acionada para apurar o caso. Após a contagem do valor, a polícia abriu investigação e acionou a Receita Federal e a Polícia Federal.

