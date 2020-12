Nove moradores foram assassinatos pelo grupo criminoso, segundo a investigação. Foram expedidos pela Justiça 67 mandados de prisão. Até as 9h, 56 haviam sido presos.

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (16), uma operação para investigar homicídios em um conjunto habitacional no bairro Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram expedidos pela Justiça 67 mandados de prisão, 182 mandados de busca e apreensão e 30 medidas restritivas de contas bancárias. Até as 9h, 56 pessoas haviam sido presas. Destas, 39 já estavam em presídios.

O conjunto habitacional, formado por 18 blocos e 900 apartamentos, foi dominado por criminosos, que expulsaram os moradores de ao menos 50 apartamentos, segundo a investigação. A quadrilha passou a negociar esses imóveis.

“Facção extremamente organizada, que agia com violência e com ameaça aqueles moradores do complexo habitacional para que eles servissem a organização, seja utilizando seus apartamentos para esconderijo de armas e drogas, seja cobrando taxas dos moradores para o enriquecimento financeiro dessa quadrilha”, explica o Cassiano Cabral.

Em 18 meses de investigações, o grupo criminoso foi responsável por nove homicídios, todos eles com o envolvimento do chefe da organização. Entre as vítimas, está uma moradora que tinha dívidas de drogas. A mulher foi morta e teve o corpo queimado ao lado do complexo habitacional, para que o seu apartamento fosse vendido como forma de pagamento de dívida.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Tomavam, ou revendiam os apartamentos, expulsavam os moradores, às vezes até para essas pessoas que já haviam revendido o mesmo apartamento. Era um jogo em que as pessoas eram reféns dessa quadrilha”, disse o delegado

Para a polícia, a brutalidade do crime serve também como intimidação para quem confronta o poder da organização criminosa.

A polícia informou que um dos grupos criminosos envolvidos nos crimes é chefiado por um detento do sistema prisional. Os policiais conseguiram identificar a participação de outros 99 criminosos.

Durante as investigações, foram interceptadas 125 linhas telefônicas, 1,8 milhões de ligações e 1,2 mil ligações foram transcritas.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Consórcio é uma das maiores ações da história da polícia gaúcha, desenvolvida pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Alvorada, com a participação de 850 policiais.

Fonte: G1