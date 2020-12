Mau tempo e ventos fortes produziram uma grossa camada de espuma que invadiu o litoral de Queensland, no nordeste australiano. Especialistas alertam para o risco de ataques de serpentes do mar.

Os moradores do litoral de Queensland, na costa nordeste da Austrália, se depararam nesta semana com um fenômeno curioso provocado pelas fortes tempestades que atingem o país.

Na terça-feira (15), as praias da Costa Dourada amanheceram cobertas com uma grossa camada de espuma do mar arrastada pelo mau tempo, que cobre a região com chuvas e vento forte.

Já são cinco dias seguidos de tempestades que forçaram a evacuação de algumas áreas de risco no litoral do país.

Com um pequena trégua da chuva, os australianos resolveram aproveitar e mergulhar no meio da espuma, que não é tóxica, mas traz riscos.

Especialistas em vida marinha do país alertaram para o aparecimento de serpentes do mar. A Austrália tem 32 espécies diferentes desse animal – e todas elas são venenosas.

La Niña

Com a chegada do verão, a Austrália se prepara para ser atingida pelo fenômeno “La Niña”, tipicamente associado à maior intensidade de chuvas e ocorrência de ciclones tropicais.

Isso é um grande contraste com o verão passado, quando o país passou por longos períodos de seca e sofreu com incêndios florestais de grandes proporções.

O escritório de meteorologia da Austrália alertou que tempestades isoladas ainda podem gerar fortes precipitações, provocando enchentes.

Fonte: G1