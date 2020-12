Um balanço da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos revela que 52 veículos, entre carros, motos e outros, foram adquiridos nos últimos 4 anos. Vários setores da administração municipal, como Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal (GCM) e Educação, foram contemplados nesse sentido. O objetivo foi tornar ainda mais ágil o atendimento à população.

















De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, aproximadamente R$ 5 milhões foram investidos nos equipamentos. Desta forma, as ações englobaram emendas impositivas de vereadores, emendas parlamentares, bem como o uso de recursos próprios da Prefeitura. Assim sendo, foram comprados carros, motos, caminhões e até máquinas.

As áreas mais beneficiadas foram GCM, secretarias municipais de Serviços Urbanos e Saúde, além do departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, lembrou que em 2017, no começo de sua gestão, a Guarda ferrazense, por exemplo, possuía apenas uma viatura em bom funcionamento. “É inaceitável que a GCM não tivesse viaturas à disposição dos munícipes para o atendimento de ocorrências. Da mesma maneira, não se pode aceitar que a Saúde ou Educação não tenham veículos para a execução do trabalho cotidiano. Foi pensando na dignidade dos funcionários e no oferecimento do atendimento rápido à população que nós investimos na compra dos veículos e hoje, ver o quanto conquistamos, é uma vitória”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.