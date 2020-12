Animais resgatados de endereço em Guarulhos eram levados para São José quando criminosos renderam voluntários e roubaram a van. Vítimas foram liberadas, mas veículo com gatos foi levado pelos criminosos.

A Polícia Civil investiga o roubo de uma van com 70 gatos que tinham sido resgatados por uma ONG de São José dos Campos (SP). O crime aconteceu nesta quarta-feira (16) na rodovia Presidente Dutra, quando os animais eram transportados de Guarulhos (SP) para o interior de São Paulo.

Segundo a polícia, os voluntários de uma ONG de São José dos Campos foram com uma van buscar os animais na casa de um acumulador em Guarulhos. No retorno, no trecho de Arujá da Dutra, os voluntários que dirigiam ambulância veterinária foram abordados pelos criminosos.

O motorista e o passageiro foram feitos reféns por cerca de três horas e depois abandonados em uma área de mata em Jacareí. Os dois tiveram celular e documentos levados e foram encontrados por volta das 17h.

Os dois voluntários fazem parte da equipe do vereador de São José dos Campos Esdras Andrade (Podemos), que atua com a causa animal.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que faz buscas pelo veículo. A última informação era de que o veículo teria passado pela zona leste da capital, flagrado por um radar inteligente.

Na internet, o vereador e a ONG fizeram um apelo pela devolução dos animais. O post tem milhares de compartilhamentos e comentários.

Fonte: G1