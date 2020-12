Adotando todos os protocolos de prevenção à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a justiça eleitoral de Ferraz de Vasconcelos realiza a solenidade de diplomação de candidatos eleitos no último dia 15 de novembro, na sexta-feira, dia 18, às 11h, na Câmara Municipal, no centro. A cerimônia deve ser concluída dentro de 1h.

No evento, vão receber os certificados a prefeita, Priscila Gambale (PSD), o vice-prefeito, Daniel Balke (MDB) e os 17 vereadores. Por sua vez, a justiça eleitoral informa que a solenidade será restrita apenas aos candidatos vitoriosos e, portanto, não haverá a presença de convidados.

A diplomação dos eleitos é, na realidade, o último ato da justiça eleitoral. Com isso, o órgão acaba oficializando assim a vitória dos candidatos nas urnas antes de tomar posse, ou seja, de assumir os cargos de prefeito, vice e de vereadores para a legislatura de 2021 a 2024.

A justiça eleitoral acrescenta ainda que na solenidade só será permitido um breve discurso do juiz, Fernando Awensztern Pavlovsky e de Priscila Gambale. Já a posse dos eleitos está prevista para o dia 1º de janeiro, às 10h, porém, o local ainda não foi definido pela equipe da prefeita eleita e pela direção da Câmara Municipal.

Por Pedro Ferreira, em 15/12/2020.