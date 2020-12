Sarro é pintor e escultor e apresenta as suas obras em muitas exposições individuais. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente



Poá ganhará nas próximas semanas um monumento assinado pelo renomado artista plástico Adélio Sarro, conhecido internacionalmente. A obra ficará na entrada de Poá, na rotatória da SP-66 e será de aço inox, concreto, revestimento em pastilha cerâmica, 7,7 metros de largura, 14,17 metros de altura, com valor de R$ 697.126 06. Ela representa o que o município tem de mais valioso, a água, que é nacionalmente conhecida pela sua qualidade.



“Conseguimos junto ao governo estadual e com auxílio do deputado estadual, André do Prado, recurso específico para implantação de monumentos na nossa cidade. E hoje começamos a instalar esse projeto artístico do renomado Adelio Sarro. Importante reforçar que essa iniciativa foi aprovada pelo Conselho de Turismo de Poá”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Quanto ao artista, Sarro é pintor e escultor e apresenta as suas obras em muitas exposições individuais, em excelentes Galerias e Centros Culturais em todo o Brasil. Ele participa também regularmente em grandes eventos culturais internacionais.



Os monumentos de Sarro podem ser encontrados em diversas cidades do país e até mesmo em solo internacional. Em parceria com instituições públicas e privadas, grandes e importantes cidades do Brasil foram agraciadas com obras como: São Caetano do Sul, Santa Fé do Sul, Osasco, Santo André, Aparecida, entre muitas outras.



Foto: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá