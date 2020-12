Itália, Espanha e Suíça também já encontraram pessoas infectadas pela nova cepa do coronavírus que foi identificada no Reino Unido. De acordo com o governo britânico, a variante é 70% mais transmissível que a original.

A Austrália afirmou nesta segunda-feira (21) que detectou infecções pela cepa de vírus mais transmissíveis identificada no Reino Unido.

Duas pessoas que viajaram do Reino Unido para a Austrália carregaram a variante do coronavírus que passou por uma mutação.

As duas pessoas estão em quarentena em um hotel.

Houve uma alta de infecções em Sydney, mas não há nenhuma relação com a nova cepa. Voos domésticos foram cancelados. Foi decretado lockdown em uma região de Sydney onde vivem cerca de 250 mil pessoas.

A Itália também encontrou um paciente infectado com a variante do coronavírus. A descoberta aconteceu após o país decidir suspender voos vindos do Reino Unido.

A Suíça e a Espanha também já encontraram infecções com a nova cepa.

A nova variante

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse neste sábado (19) que a nova mutação de coronavírus localizado no Reino Unido pode ser até 70% mais transmissível, segundo análise preliminar.

Não há evidências de que a variante provoque casos mais graves ou com maior índice de mortes, nem mesmo que seja resistente às vacinas. Entretanto, se confirmada por estudos científicos, a mutação não será a primeira a trazer vantagens para a transmissão do Sars-Cov-2.

De acordo com o líder médico da Inglaterra, Chris Whitty, “como resultado da rápida disseminação da nova variante, dados de modelagem preliminares e taxas de incidência em rápido aumento no sudeste”, o país “agora considera que a nova cepa pode se espalhar mais rapidamente.”

