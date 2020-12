Entre as vítimas fatais, dois homens, que estavam no caminhão, foram identificados como irmãos e moradores de Lucélia. Acidente ocorreu na Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã. Ônibus saiu do Pará e seguia para o Rio Grande do Sul.

Um acidente próximo à cidade de Parapuã, a 660 km de São Paulo, deixou 7 mortos e 34 feridos na noite desta segunda-feira (21), às 21h10. Um ônibus que saiu do Pará, com destino ao Rio Grande do Sul, colidiu com um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na região do km 385.

Equipes do Corpo de Bombeiros da região trabalharam no resgate das vítimas.

Entre os feridos, 14 foram socorridos em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus de turismo com placa de Pelotas (RS) iniciou viagem em São Félix do Xingu, no Pará, e seguia para Carazinho, no Rio Grande do Sul.

As primeiras vítimas identificadas são dois irmãos que estavam no caminhão: o motorista, Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos, e Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos.

Ainda não há informações sobre o número de passageiros nem sobre a identidade das vítimas no ônibus.

O ônibus pertence a empresa São Jorge Transportes de Passageiros LTDA, com registro em Pelotas.

As circunstâncias ou causas do acidente serão investigadas.

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, 21 vítimas do acidente foram atendidas na unidade, que fica a cerca de 13 quilômetros de Parapuã. Outras vítimas foram levadas para hospitais em Parapuã, Tupã e Marília.

Dos pacientes atendidos em Osvaldo Cruz, seis continuam internados, seis em observação e dois foram transferidos para Marília. Os demais foram liberados.

Na Santa Casa de Parapuã, dez pessoas receberam atendimento médico, três tiveram alta e sete pacientes foram transferidos para Marília.

Em Tupã, a Santa Casa recebeu cinco vítimas e todas continuam internadas.

Ao todo, nove pessoas foram encaminhadas à Santa Casa de Marília. No entanto, a unidade informou à TV Fronteira na manhã desta terça-feira (22) que não poderia fornecer informações sobre pacientes.

Vítimas fatais

Entre as vítimas fatais do acidente, dois homens foram identificados como irmãos e moradores de Lucélia.

Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos, e Donizete Alexandre dos Santos, de 30 anos, estavam no caminhão. Donizete era o condutor do veículo.

O velório dos irmão está previsto para as 11h desta terça-feira (22), em Lucélia.

Além dos irmãos Donizete e Bartogaleno, as demais vítimas ainda não foram identificadas.

Duas mulheres e três homens que estavam no ônibus morreram. Um deles era o motorista.

Os corpos dos irmãos foram levados a Lucélia (SP), onde moravam. O sepultamento está previsto para as 17h desta terça-feira (22).

As outras cinco vítimas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML), em Tupã e aguardam o reconhecimento das famílias.

Acidente

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus seguia sentido Parapuã-Martinópolis. Já o caminhão, fazia o sentido contrário.

A polícia ainda explicou que o motorista do ônibus se deparou com uma roda (aro e pneu) completa no meio da via e tentou desviar, mas acabou danificando a roda do ônibus.

Com isso, conforme a polícia, o condutor perdeu o controle da direção, atravessou na diagonal e bateu de frente com o caminhão, que estava no acostamento e seguia no sentido contrário.

A Polícia Rodoviária suspeita de que os passageiros do caminhão chegaram a ver o momento da colisão, pois o veículo estava no acostamento da outra via, no sentido contrário.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que a roda que estava no meio da via seja o estepe de algum caminhão que tenha se desprendido e caído.

O caminhão e o ônibus foram levados à Central da Polícia Judiciária (CPJ), em Tupã.

O G1 tentou com a Polícia Civil, porém, a corporação informou que não pode dar detalhes da ocorrência, pois trabalha no levantamento das informações e identificação das vítimas.

Sobrevivente

O G1 conseguiu conversar com um dos sobreviventes do acidente. O agricultor José Carlos Rammerr contou que seguia para Cascavel (PR), cidade onde vive a família. Ele relatou que saiu de Araguaína (TO), onde trabalha, com outra empresa de ônibus, e embarcou no veículo envolvido no acidente na cidade de Goiânia, às 9h desta segunda-feira (21).

“No ônibus só tinha trabalhador. Gente de muitas cidades. Eu não sei bem o que aconteceu porque acordei com a batida. Fiquei ferido, estou sentido dores”, relatou.

Fonte: G1