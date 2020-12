Homem foi encontrado pelos bombeiros na manhã desta terça-feira. São 21 vítimas de enxurradas no Vale do Itajaí, sendo 18 em Presidente Getúlio, duas em Rio do Sul e uma em Ibirama. Rompimento de lagoas podem ter agravado força da água, segundo bombeiros.

Os bombeiros encontraram a última vítima que estava desaparecida em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, após as enxurradas na semana passada. O corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (22) pouco antes das 9h, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade.

Com a localização da vítima, Presidente Getúlio registrou 18 mortes por causa da enxurrada. Ainda no Vale do Itajaí, em Rio do Sul, dois moradores morreram e em Ibirama, o corpo de outra pessoa foi localizado. As duas cidades também foram atingidas pelas fortes chuvas entre a noite de quarta-feira (16) e quinta-feira (17).

Até as 9h30, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul estava a caminho da cidade para recolher o corpo.

Cerca de 100 bombeiros entre voluntários e militares e cinco cães estavam envolvidos nos trabalhos de buscas na última parte do bairro Ribeirão Revólver, próximo ao Centro. Uma máquina da prefeitura também estava sendo usada por causa da quantidade de materiais, como pedras e galhos, no local.

As equipes dos bombeiros de outras cidades seguem na cidade auxiliando no resgate de animais e com ajuda humanitária aos moradores e limpeza da cidade.

Sepultamentos das vítimas localizadas na segunda-feira

Até a noite de segunda-feira (21), outras 20 mortes tinham sido confirmadas, sendo que os corpos de três moradores de Presidente Getúlio foram encontrados na tarde de segunda. Na manhã desta terça-feira (22) uma vítima continuava no Instituto Médico Legal de Rio do Sul.

Outros dois foram sepultados ainda na madrugada desta terça devido ao avançado estado de decomposição, segundo a funerária de Presidente Getúlio.

Um deles, de um adolescente de 17 anos, e outro de uma mulher de 66 anos. O jovem foi sepultado no cemitério evangélico no bairro Niterói, em Presidente Getúlio, e a idosa na cidade de Ibirama.

Até as 9h desta terça-feira, a Defesa Civil do estado contabilizava 19 mortes. O corpo da mulher que aguardava liberação pelo Instituto Médico Legal e a vítima localizada nesta manhã não constavam no relatório, emitido por volta das 8h.

Rompimento de lagoas pode ter agravado força da água

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Getúlio Vargas monitorou até segunda-feira (21) ao menos quatro lagoas em Presidente Getúlio. Eles avaliavam se era necessário drenagem nesses locais. Na última semana, a enxurrada rompeu vários rios e lagoas que existem na cidade e isso contribuiu para que casas fossem arrastadas.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, Alex de Lima, 14 lagoas tiveram problemas como rompimento ou transbordamento de água durante o temporal na semana passada. Alguns locais chegaram a ser isolados e as famílias próximas orientadas a deixar os locais.

“Foi feita as avaliações e, em locais que existia muito risco, a gente orientou que essas famílias tivessem um local de segurança. Essa é uma região que tem bastante lagoas e a maioria delas rompeu e elas vieram pelos morros atingindo algumas residências. Então, esse foi um dos efeitos” disse.

Já outras quatro lagoas foram monitoras até a tarde de segunda-feira, quando os bombeiros constataram que não havia mais risco de rompimento.

Em relatório divulgado na segunda, a Defesa Civil informou que o Batalhão de Operações Aéreas continua apoiando, por meio do helicóptero Arcanjo 3, as buscas e transportando equipes para as áreas atingidas. Houve um sobrevoo sobre a região com Geólogos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a identificação de zonas de risco.

Desabrigados e desalojados

Muitos donativos estão sendo recebidos pelos bombeiros voluntários para encaminhar as doações aos moradores. Ao menos 500 famílias se cadastraram para receber materiais.

Segundo a Defesa Civil, há 147 desabrigados e oito pessoas desabrigadas em Presidente Getúlio. Em Ibirama são 92 desalojados e quatro e desabrigados. Em Rio do Sul há 21 desabrigados. Em Lontras são 80 desalojados e em Siderópolis há três desalojados.

Ao menos 25 cidades foram atingidas nos últimos seis dias por conta dos fenômenos climáticos. Além da forte chuva entre quarta e quinta, teve vento forte no Sul do estado no sábado e chuva no Oeste no domingo.

Confira imagens do Centro do município antes da enxurrada:

