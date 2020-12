José tinha 70 anos e estava internado em um hospital particular de Macaé. Ele faleceu na madrugada desta terça-feira (22).

O prefeito eleito de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, Drº José de Castro, morreu vítima da Covid-19 na madrugada desta terça-feira (22).

José tinha 70 anos e estava internado em um hospital particular em Macaé. Ele tinha comorbidades e tinha sido transferido para a UTI.

Drº José de Castro era conhecido na cidade por ser o tradicional médico das famílias. Ele foi eleito pelo PSD com 41,99% dos votos, sendo 5.541 votos no total.

O vice na chapa do prefeito que morreu é Valmir Lessa, do PSD, que tem 71 anos. Ele deve assumir o cargo a partir de 1º de janeiro.

No dia 11 de dezembro, José compartilhou uma publicação nas redes sociais agradecendo as orações que estava recebendo pela sua recuperação e pediu que a população se protegesse.

“Companheiros e companheiras, quero agradecer as orações pela recuperação da minha saúde. Nós médicos também somos seres humanos. Agora chegou a minha vez de ser cuidado do Covid-19. Nos próximos dias ficarei alocado em um leito de UTI, devido minha idade e os fatores de risco que tenho. Por aqui estou sendo assistido por excelentes colegas de profissão. A vida nos impõe desafios, os quais encaro com cabeça erguida e fé no nosso Criador. Em breve estaremos juntos, dando continuidade a nossa caminhada por dias melhores. Um grande abraço a todos. Protejam-se usando máscaras e higienizando as mãos sempre”, diz a publicação.

José de Castro deixa quatro filhos.

Ainda não há informações sobre horário de enterro, que será fechado devido a causa da morte por Covid-19.

