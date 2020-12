Operação foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (22) em Pernambuco e outras cinco unidades da Federação. Mandados contra organização foram expedidos em Ferreiros, no Agreste.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (22), uma operação para investigar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro em seis estados. De acordo com a corporação, são cumpridos 23 mandados de prisão e 43 mandados de bloqueios de ativos financeiros, no valor total de R$ 514 milhões.

Ainda segundo a polícia, também a Operação Geografia do Crime cumpre outros 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 17 sequestros de veículos. Todos foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Ferreiros, no Agreste pernambucano.

Os mandados são cumpridos no Recife e em Tamandaré, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru, São José do Belmonte, Gameleira, em Pernambuco.

Os agentes estão atuando também em Maceió, em Alagoas; em Belo Horizonte, Cambuí e Santa Luzia, em Minas Gerais; em Boa Vista, em Roraima; em Porto Velho e Nova Mamoré em Rondônia; em Pontes e Lacerda, em Mato Grosso.

Na operação, foram empregados 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além do apoio da Polícia Civil dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas.

De acordo com a polícia, as investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), além do apoio do Laboratório de Lavagem de dinheiro (LAB).

Fonte: G1