Os profissionais que auxiliaram nas buscas pelos desaparecidos fizeram um minuto de silêncio. Na cidade mais atingida, 18 pessoas morreram. Já na região, o número de vítimas chegou a 21.

Os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, fizeram uma cerimônia na Praça Otto Muller, no centro da cidade cidade em homenagem às vítimas da enxurrada que atingiu a região na semana passada. Os profissionais que auxiliaram nas buscas pelos desaparecidos fizeram um minuto de silêncio.

O grupo também começou a refazer a decoração de Natal, que foi carregada pela lama que desceu das encostas da cidade. No município, o mais atingido pela forte chuva a partir da noite de quarta-feira (16), 18 pessoas morreram.

Outras duas vítimas foram encontradas mortas em Rio do Sul e uma em Ibirama, na mesma região. As buscas duraram seis dias e os bombeiros seguem agora com ajuda humanitária na cidade, reerguendo casas e distribuindo alimentos.

Além dos bombeiros de Presidente Getúlio, participaram do ato os profissionais de Ibirama, Pomerode, Concórdia, Irani e Lindóia do Sul.

Nomes das vítimas da enxurrada foram escritos nos balões brancos durante homenagem. — Foto: Luiz Carlos de Souza/NSC TV

Voluntários montam árvore de natal no centro de Presidente Getúlio e prestam homenagem às vitimas. — Foto: Lorení Franck/ Divulgação

Abrigos e assistência humanitária

Em meio a tanta tristeza, surgiu nas cidades atingidas uma grande corrente de solidariedade. Em Ibirama, o centro de eventos está cheio de doações. São roupas, alimentos e água que estão sendo distribuídos para os moradores.

“As nossas famílias perderam tudo, desde móveis, eletrodomésticos, veículos, algumas ficaram isoladas. Então nós precisamos trabalhar através de busca ativa. Nossas equipes foram até essas residências e já levaram os mantimentos para um primeiro atendimento emergencial”, explicou a secretária de Assistência Social de Ibirama, Fabiani Soberanski.

Homem trabalha nesta segunda-feira (21) na limpeza da lama trazida pela enxurrada em Presidente Getúlio — Foto: Maurício Cattani/NSC TV

Imagem desta segunda-feira (21) mostra os estragos da enxurrada em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí — Foto: Marcos Schmidt/NSC TV

Em relação a itens de assistência humanitária, foram enviados cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, fardos de água mineral e colchões para as Presidente Getúlio, Rio do Sul e Ibirama.

Os abrigos continuam abertos em Presidente Getúlio, Rio do Sul e Ibirama. Veja abaixo os endereços:

Presidente Getúlio: Rua Três Portos, 116-220, bairro Pinheiro

Rio do Sul: Estrada Blumenau, nº 1140, bairro Bela Aliança e Rua Eugênio Marchi, sem número, no bairro Santa Rita

Ibirama: Escola Municipal Christa Sedlacek, no bairro Ponto Chic

Fonte: G1