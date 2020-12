É o primeiro país latino-americano a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Um carregamento de 1,4 milhão de doses chega nesta quarta-feira.

O México começará a campanha de vacinação contra a Covid-19 na quinta-feira (24), informou o subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell. Assim, o país se torna a primeira nação latino-americana a vacinar sua população.

O país vai aplicar a vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer e BioNTech. A primeira remessa deverá chegar nesta quarta-feira.

O primeiro lote tem 1,4 milhão de doses e foi despachado da Bélgica, segundo o ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. No total, o país espera 34,4 milhões que as farmacêuticas prometeram entregar em acordo com o governo.

O México, de 128 milhões de habitantes, registra 119.495 mortes e 1,33 milhão de infecções pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais divulgados nesta terça (22).

O país ocupa o quarto lugar com mais mortes em números absolutos no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia.

Pelo indicador de óbitos em relação ao tamanho da população, é o 15º.

O governo determinou que as primeiras vacinas serão destinadas ao profissionais da saúde que enfrentam a pandemia diariamente.

A vacina da Pfizer e da BioNTech precisa ser mantida a uma temperatura de – 70ºC. Por isso, os primeiros locais onde ela será aplicada serão na Cidade do México, no centro do país, e no estado de Coahuila, no norte.

O México também tem acordos preliminares de compra com o projeto sino-canadense CanSinoBio para 35 milhões de doses, e com a britânica AstraZeneca para 77,4 milhões de doses, além de fazer parte do mecanismo internacional Covax, que permite comprar 51,6 milhões de vacinas adicionais.

