Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, morreu, na madrugada desta segunda-feira (28), aos 85 anos.

A causa não foi divulgada. Eris morreu em casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O enterro está marcado para a próxima quarta-feira (30), no Cemitério do Caju. Como está cumprindo prisão domiciliar, com tornozeleira, Crivella precisará de uma liminar da Justiça para acompanhar a cerimônia.

Preso em um desdobramento da Operação Hades, que apura o funcionamento de um suposto “QG da Propina” na Prefeitura do Rio, Crivella foi para a prisão domiciliar graças a uma decisão do presidente do STJ, Humberto Martins, que aconteceu na noite de terça-feira (22).

Fonte: G1