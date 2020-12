A Câmara de Suzano colocou no ar hoje (23) o Arquivo Histórico em formato digital, que traz informações históricas e fotografias do município e de todas as legislaturas da Casa de Leis suzanense. O acesso pode ser feito pelo portal oficial do Legislativo, pelo hotsite camarasuzano.sp.gov.br/arquivohistorico. A iniciativa é da gestão do atual presidente da Câmara, Joaquim Rosa (PL).

A disponibilização do arquivo histórico de maneira virtual é parte do trabalho de organização e restauro da documentação histórica do Legislativo suzanense. São fotografias, livros atas, fitas de áudio, entre outros materiais que estão cuidadosamente guardados em uma sala na sede da Câmara de Suzano. Todo esse material será encaminhado para o Memorial Histórico e Cultural “Vereador e Professor Paulo Antônio de Lima Caldas”, que futuramente será instalado no primeiro andar do prédio administrativo da Casa de Leis. “Enquanto o Memorial não é instalado e, devido à pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo, decidi lançar este acervo digital em conjunto com a Diretoria de Comunicação da Câmara”, explicou o presidente. “Desta maneira, quem quiser pesquisar algum fato relacionado à Câmara ou simplesmente conhecer um pouco mais sobre a história de Suzano e do Legislativo, pode acessar o conteúdo virtualmente”, argumentou.

O hotsite contém a história de Suzano, a história do município em imagens, o material de exposições realizadas pelo Legislativo, publicações produzidas pela Casa de Leis e os nomes dos vereadores que fizeram parte das 17 legislaturas da cidade. Entre os materiais, há uma publicação online que reúne a trajetória de todos os vereadores que ocuparam a Presidência da Câmara. “Tenho certeza de que o pesquisador encontrará um conteúdo interessante e muito bem formatado”, garantiu Joaquim Rosa.

A curadoria do hotsite é da Diretoria de Comunicação. A página de navegação foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia Informática do Legislativo. A proposta é que sejam produzidos produzir periodicamente novos conteúdos, para manter o hotsite atualizado e com novas informações. O acervo fotográfico da Casa de Leis, por exemplo, está em processo de digitalização e as imagens estão sendo inseridas no hotsite.