Terminou ontem (dia 23) o período de inscrições de chapas interessadas em concorrer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Poá. Este é o órgão de direção da Câmara, responsável pelos trabalhos legislativos e serviços administrativos, destacando-se os atos de Direção, Administração e Execução das deliberações aprovadas em Plenário.

Eleição da Mesa Diretora

A eleição da Mesa Diretora será realizada logo após a cerimônia de posse dos vereadores, vereadoras, prefeita e vice-prefeito eleitos no pleito de 2020, no dia 01 de janeiro, às 10h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara. A cada dois anos, a Câmara Municipal de Poá deve eleger uma nova direção para a Casa.

A Mesa Diretora eleita ocupará os cargos no biênio 2021-2022 e é composta por: Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e 3º Secretário. Também no dia 01 de janeiro, além da eleição da Mesa, também haverá votação entre os vereadores para definir a composição das Comissões Permanentes da Casa.

Veja as chapas concorrentes: