O Mogi das Cruzes Basquete bateu o Pinheiros por 74 a 68 nesta terça-feira (29), no Ginásio do Morumbi, em São Paulo. Com a vitória, o time sobe para a 9º colocação na tabela do NBB (Novo Basquete Brasil), com cinco vitórias em 11 jogos. Este foi o último duelo do ano para a equipe, que só volta às quadras no dia 4 de janeiro contra o Campo Mourão, às 17h, no Ginásio do Parque São Jorge, na capital.



O jogo foi equilibrado desde o começo, com vantagem para os mogianos por 18 a 10 no primeiro quarto. No segundo, o time da capital reagiu, vencendo por 20 a 17. Após o intervalo, a partida ficou paralisada por pouco mais de uma hora por conta da forte chuva caiu no Morumbi. Na volta, a equipe do técnico Guerrinha segurou a vantagem no terceiro quarto, com 21 a 17 no placar. O último quarto foi bem acirrado, com vitória do Pinheiros por 21 a 18, o que não garantiu a virada.



“Foi uma vitória muito importante. O Pinheiros é nosso adversário direto e próximo na tabela. A diferença de seis pontos também foi considerável, pois estávamos sem três jogadores na rotação. No jogo do dia 4 esperamos estar com o elenco completo para conseguir uma classificação dentro do G8”, ressalta o técnico Guerrinha.



Os destaques mogianos do jogo foram o armador Fúlvio Chiantia, cestinha com 21 pontos, oito rebotes e seis assistências, os alas-pivôs Luis Gruber, o mais eficiente (29), com 18 pontos, sete rebotes e cinco assistências, Wesley Castro, com quinze pontos, 11 rebotes e três tocos, e Fabricio Russo, com oito pontos.



Além do Campo Mourão, na próxima segunda (4), o Mogi Basquete ainda terá mais três jogos para fechar o primeiro turno: Pato Basquete (dia 6 – 17h30); Brasília (dia 8 – 20h30); e Caxias do Sul (dia 10 – 16h). O objetivo do time é ficar entre os oito primeiros colocados para disputar a Copa Super 8 em janeiro.



Desfalques



O grupo não contou com o ala Dominique Coleman, que chegou a viajar e fazer o aquecimento com o time, mas ainda está na fase final de tratamento de uma lesão na panturrilha direita e deve retornar para os jogos no início de janeiro. Outras duas baixas mogianas foram o armador Cassiano Bueno e o ala-pivô Douglas Santos, que testaram positivo para Covid-19 no teste feito na última quarta-feira (23) e estão afastados do restante da equipe, seguindo os protocolos para tratar a doença.

