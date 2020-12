Corpo de mãe e três crianças foram localizados após desabamento de casas. Um homem foi arrastado para o bueiro em outro bairro.

Pelo menos cinco pessoas morreram após a forte chuva que atingiu a cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (29). Os bombeiros ainda procuram por desaparecidos.

Uma mãe e dois filhos, de 5 e 7 anos, morreram soterrados. Outro filho da vítima, um bebê de 8 meses, e a mãe dela, estão desaparecidos. Outra criança da mesma família, de 1 ano, também morreu.

Casas desabam após chuva forte atingir Embu das Artes; quatro pessoas da mesma família morreram e duas estão desaparecidas — Foto: Reprodução TV Globo

Duas casas desabaram em uma área de risco e os bombeiros foram acionados por volta das 21h40 na Rua Centauro. Mais de 40 bombeiros trabalham nas buscas. Cerca de 40 casas foram interditadas no local.

A quinta vítima é um homem que foi arrastado pela correnteza e tragado por um bueiro no bairro Santa Tereza, em outra região da cidade. A vítima chegou a ser resgatada e levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O tenente-coronel da Defesa Civil, Rodrigo Quintino, diz que vai apoiar o Corpo de Bombeiros na avaliação de áreas de riscos para evitar novas tragédias.

“Nosso trabalho no local vai ser exatamente a avaliação dessas áreas. Nós temos em Embu das Artes, especificamente, um total de 18 áreas de risco, que foram reavaliadas neste ano. É avaliação bem atual realizada pelo Instituto Geológico de São Paulo”, afirmou.

“É importante falar para as pessoas que evitem essas áreas como aconteceu em Embu das Artes, não tentem atravessar enxurradas, não tentem atravessar áreas alagadas, especialmente áreas relacionadas a deslizamentos de terra ou com riscos de deslizamento. A qualquer sinal mínimo de deslizamento, como rachaduras, inclinação anormal de postes, árvores e muros, é importante que as pessoas acreditem e saiam imediatamente dessas áreas”, ressaltou.

