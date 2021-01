A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, seu vice Daniel Balke e os 17 vereadores foram empossados nesta sexta-feira, 1, na Câmara Municipal da cidade para o cumprimento dos mandatos no próximo quadriênio.





A cerimônia, que foi fechada ao público por conta da fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao Covid, 19, contou também com a escolha do novo presidente da Casa Legislativa, onde foi eleito o vereador Flávio Batista de Souza, o Inha.

Em seu discurso a prefeita agradeceu a confiança da população e ao irmão, o deputado estadual Rodrigo Gambale.

“Agradeço a Deus por ter colocado essa missão na minha vida e na vida do meu irmão, tenho a certeza de como ele me guiou e protegeu na campanha irá guiar meu mandato, e para isto preciso de uma coisa, preciso que vocês confiem em mim, assim como os 31.944 eleitores que confiaram no último dia 15 de novembro, preciso agora que todos os ferrazenses confiem em mim e no meu trabalho, preciso da nossa união para conseguir trazer o que tanto prometi durante a campanha e o que tanto esperamos”, disse a prefeita.

Após o evento na Câmara, Priscila e sua equipe seguiram para a sede da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos onde ela recebeu as chaves da administração, encontrou o deputado estadual Rodrigo Gambale e atendeu a imprensa em uma coletiva.

Durante o encontro com os jornalistas, a prefeita anunciou os nomes dos secretários que farão parte da sua equipe de trabalho, são eles:

Hodirlei Martins Pereira – Secretário de Planejamento

Luciano Nucci Passoni – Secretário de Administração

José Batista de Souza – Secretário de Esportes e Lazer

Rosemeire Crossi – Secretária de Cultura e Turismo

Cláudio Squizato – Secretário de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal

Cristina Duarte Silva – Secretária da Fazenda

José Domingos de Souza – Secretário de Comunicação

Renato Gomes – Secretário de Segurança

Álvaro Costa Vieira – Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana

Daniel Balke – Secretário de Desenvolvimento Econômico

Robson Xisto – Secretário de Promoção Social

Cecília Cruz – Secretária de Educação

Antônio Carlos dos Santos – Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Nicolas David – Secretário de Serviços Urbanos

Bruno Daniel da Silva de Oliveira – Secretário de Assuntos Jurídicos

Nos 40 minutos de duração da entrevista coletiva, a prefeita, o vice e o deputado Rodrigo Gambale esclareceram as dúvidas dos jornalistas e da população.



Crédito da fotos: Max Rodriguez