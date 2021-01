Na última sexta-feira, 01 de janeiro de 2021, Priscila Gambale tomou posse como prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, para os próximos quatro anos, tornando-se a primeira mulher que assume o Cargo do Poder Executivo do município.

No dia 04 de janeiro, após chegar ao Paço Municipal, a prefeita falou com exclusividade ao Grupo Cenário de Comunicação, respondendo alguns questionamentos que, em suma, foram formulados pelos telespectadores, logo depois da mesma ganhas as eleições de 2020.

Confira a entrevista:

Por Redação

REDAÇÃO: Sobre as nomeações dos secretários.

A prefeita fez sua campanha prometendo que a maioria dos secretários seriam da cidade e com qualidades técnicas para as funções. O que te fez mudar de ideia?

PRISCILA GAMBALE: O secretariado foi definido por análises técnicas, pessoas especializadas, engajadas e com currículo para buscar recursos junto ao Governo Federal e do Estado.

REDAÇÃO: Sobre o Centro de Convenções. O que pretende fazer com aquele lugar abandonado há tempos e qual o prazo máximo para entregar este equipamento para os munícipes?

PRISCILA GAMBALE: Está prevista a reforma do espaço para que a população tenha uma grande área de lazer.

REDAÇÃO: O prédio comprado pela gestão de Zé Biruta na divisa de Ferraz e Poá, é prioridade para a administração neste primeiro momento?

PRISCILA GAMBALE: A reforma do prédio já havia sido contratada e ela seguirá na atual administração para que o local seja utilizado em benefício da população.

REDAÇÃO: Quem assumirá as pastas de Governo e Saúde no município.

PRISCILA GAMBALE: Em relação a Secretaria de Governo ainda não há definição do nome; para a Saúde assume interinamente a nutricionista Kelly Hungria.