De 6 a 12 de janeiro, pais e responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021 poderão fazer a inscrição por deslocamento. Esta etapa é destinada aos estudantes do ensino fundamental e educação infantil em período parcial, que mudaram de endereço ou tenham interesse em se transferir de escola.





Os interessados podem fazer a inscrição pelo aplicativo Educa + Mogi ou pelo site http://www.se-pmmc.com.br/educamaismogi/ . É necessário preencher os dados do formulário e em caso de mudança de endereço enviar a foto do comprovante atualizado. O atendimento será feito de acordo com a disponibilidade de vagas na unidade escolar e caso a solicitação seja atendida, os pais ou responsáveis serão comunicados por e-mail.



Alunos da rede estadual poderão se inscrever em qualquer unidade de ensino da rede municipal. O contato deve ser feito diretamente com a escola de preferência. O atendimento poderá ser feito via agendamento, e-mail ou por telefone conforme os contatos disponíveis no Portal da Secretaria Municipal de Educação. Para os estudantes da rede particular que tenham interesse em se transferir para a rede municipal, o período de inscrição fora da rede pública será a partir do dia 19 de janeiro. Mais informações pelos telefones 4798-5086 e 4798-6352. (KCB)