Quatro pessoas morreram durante a invasão à sede do Congresso americano na tarde desta quarta-feira (06/01), durante o processo de certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden, segundo a polícia de Washington.

Uma das vítimas é uma mulher, civil e de identidade ainda não revelada. A polícia também informou que pelo menos 50 pessoas foram presas (a maioria por violar o toque de recolher).

Depois de uma grande manifestação que contou com a presença do atual presidente dos EUA, Donald Trump, em frente à Casa Branca, alguns participantes marcharam até o Capitólio para denunciar o que consideram uma fraude eleitoral — o republicano afirmou aos presentes que eles e seus apoiadores “nunca concederiam” a vitória de Biden.

Após enfrentar policiais nas entradas do Congresso, algumas pessoas conseguiram entrar no prédio, o que levou à suspensão das sessões no Senado e na Câmara e ao bloqueio de acesso aos corredores das duas casas.

Fonte: BBC