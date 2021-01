O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus (o Sars-CoV-2) potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter’, disse o presidente a apoiadores

As contas do governo brasileiro estão ruins, mas o país está longe de estar “quebrado” como disse o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (5/1). Além disso, o próprio presidente da República deixou de tomar várias medidas que poderiam ajudar a conter o aumento da dívida pública, dizem economistas ouvidos pela BBC News Brasil.

A fala do presidente foi no começo da manhã de terça, em uma conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Bolsonaro tentava explicar o porquê de não ter conseguido aprovar a ampliação da faixa de pessoas isentas do Imposto de Renda — hoje, quem ganha mais de R$ 1.903,99 mensais já paga o imposto.

“Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus (o Sars-CoV-2) potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter”, disse o presidente.

Na manhã desta quarta-feira (6/1), Bolsonaro voltou a falar do assunto. Ironizou a própria declaração e voltou a criticar a imprensa.

Fonte: BBC