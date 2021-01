Em reunião virtual realizada nesta tarde pelos membros da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, a maioria dos municípios declarou que irá utilizar espaços públicos, como escolas e ginásios de esportes, para a imunização dos grupos prioritários desta primeira etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, além das unidades básicas de saúde e do sistema de drive-thru, que será adotado por pelo menos quatro cidades (Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e Arujá).

Também houve concordância dos municípios em padronizar os horários de vacinação de acordo com o porte populacional. Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel vão formar um bloco (menos de 100 mil habitantes). Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano formam o grupo de médio porte (até 500 mil habitantes). E Guarulhos, com mais de um milhão de habitantes, terá estratégia diferenciada. Nos próximos dias, esses grupos definirão os horários de vacinação.

“É importante a organização conforme o porte de cada município, no que diz respeito aos horários de vacinação, para que pessoas dos grupos prioritários sejam vacinadas mais próximas de suas casas”, destacou a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins.

Com o planejamento avançado na competência municipal, a prioridade agora está no retorno oficial do Estado para questões fundamentais para o êxito da campanha, como o quantitativo de vacinas e de insumos (seringas e agulhas) destinados a cada município nesta primeira etapa; o sistema de informatização que será utilizado; a identificação dos trabalhadores de saúde aptos a receber a vacina e se o Estado enviará doses para trabalhadores da rede privada e, por fim, se haverá necessidade da assinatura de um termo de consentimento por parte dos imunizados, considerando que a vacina estará ainda em trâmites para registro.

“Desde o fim de 2020 os municípios estão se organizando para a campanha e em apenas uma semana das novas gestões tudo que é de competência municipal está conforme o planejamento. Agora faltam esclarecimentos por parte do Governo do Estado para que possamos estar ainda mais preparados para que a imunização dos grupos prioritários ocorra com segurança”, destacou a coordenadora, ao enfatizar que a direção do CONDEMAT está reforçando o pedido dessas informações ao Governo do Estado.

Hoje o governador João Doria falou a logística para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado e adiantou que para os municípios acima de 30 mil habitantes a vacina será entregue diretamente, sendo que para os demais as retiradas serão semanais nos Grupos de Vigilância Epidemiológicos (GVE’s).

O governador adiantou que 20 milhões do total de 75 milhões de seringas e agulhas previstos já foram distribuídos aos municípios. Na região do CONDEMAT apenas Guarulhos já recebeu uma remessa dos insumos.