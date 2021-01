A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos firmou na segunda-feira (11) parceria com o Instituto Talentos para divulgação de vagas de estágio na cidade. O projeto visa ajudar estudantes na integração no mercado de trabalho, bem como na geração de renda.

A ação foi realizada com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), e na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito e secretário, Daniel Balke, a presidente da Associação, Emilene Ferreira, e o gerente do Instituto, Afonso Lamounier.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais oportunidades aos munícipes e fortalecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

A Secretaria já conta com o programa “Mural de Oportunidades”, uma ação de combate ao desemprego que faz a divulgação das vagas disponíveis no município, por meio das redes sociais todas as terças e quintas-feiras.

Os interessados nas vagas de estágio podem encaminhar o currículo pelo e-mail balcaoempregoferraz@gmail.com, ou também, entregar pessoalmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada dentro do Paço Municipal, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.