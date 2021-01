Na última segunda-feira, 11, representantes das forças de segurança que atuam no município se reuniram para discutir os rumos e projetos para a área. Estiveram presentes no encontro o secretário municipal de Segurança, Renato Gomes, o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Carbonel, o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, o delegado titular do município, Cleverson Omena, o secretário de Comunicação, José Domingos de Souza e representantes da Polícia Militar.

O secretário Renato pontuou os desafios da pasta e afirmou que a prefeita Priscila Gambale quer uma melhoria constante da segurança na cidade, entre as ações estão colocar em prática a Atividade Delegada em parceria com a PM e a GCM, aquisição de armamento e equipamentos para a Guarda, a implantação do Centro Integrado de Segurança com uma central de monitoramento através de câmeras, a criação através de um aplicativo do “botão do pânico” para as mulheres que estão sob medida protetiva, e a implementação do projeto “Vigilância Solidária”.

“Temos muitos projetos para a segurança e queremos o apoio das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, vamos trabalhar para que a população esteja mais segura”, contou o secretário.

Gomes também divulgou que o deputado estadual Rodrigo Gambale destinou emendas para investimentos em segurança na cidade de Ferraz no valor de cerca de R$ 2 mi e que agora aguardam os trâmites legais.

O comandante Ramos destacou a necessidade de combater o descarte irregular de resíduos e os bailes irregulares, conhecidos como “fluxo”, que perturbam o sossego dos moradores.