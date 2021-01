O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, está infectado com o novo coronavírus, informou a presidência do país nesta segunda-feira (11). Ele não apresenta sintomas da Covid-19 e está em isolamento por precaução.

Ainda segundo a presidência portuguesa, Sousa cancelou toda a agência para os próximos dias, inclusive uma audiência com representantes dos partidos políticos que estava prevista para esta terça.

O presidente de Portugal tem 72 anos de idade, ou seja, dentro do grupo de risco para a Covid-19. A vacinação contra a doença já começou, dentro do plano da União Europeia com as vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna.

Sousa se notabilizou ao longo da pandemia por ministrar aulas virtuais aos estudantes do ensino médio. Quando os números da Covid-19 baixaram no verão português, o presidente foi visto em praias no país e tirou fotos com apoiadores.

Portugal foi um dos países europeus que sofreu muito mais com a segunda onda da pandemia do que com a primeira. São quase 500 mil casos de coronavírus no país, que registrava 7.925 mortes nesta segunda-feira segundo a Universidade Johns Hopkins.

