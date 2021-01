Por Junior dos Anjos

A TV Cenário esteve na cidade Poá, no Paço Municipal para entrevistar a prefeita Márcia Bin (PSDB) em uma entrevista exclusiva para o jornalista Jairzinho Ambrósio. Desta forma, com a participação da prefeita, abre-se uma série de entrevistas com os principais prefeitos do Alto Tietê, organizada pela emissora.

Márcia Bin agradeceu por mais uma vez falar ao Grupo Cenário de Comunicação e destacou alguns desafios do seu início de mandato, como a questão da Saúde do município. Segundo ela, existem problemas sérios deixados pela gestão anterior, tais como: faltas de insumos, falta de remédios, prédios quebrados e/ou danificados e falta de manutenção nos equipamentos. “Pegamos uma cidade inteiramente acabada”, destacou a prefeita.

Sobre a questão de arrecadação do município, o entrevistador ponderou sobre a saída do Banco Itaú que acarretou em um déficit de 40% na receita da cidade, no qual a Chefe do Poder Executivo indicou uma feliz parceria com o Poder Legislativo para vencer tais amarras econômicas, uma vez que 13 chaves de veículos da Câmara Municipal de Poá foram passados para a Prefeitura, graças uma ação dos parlamentares coordenada pelo presidente da Câmara, Diogo Reis da Costa (PTB), o Diogo Pernoca. Ela informou que estes carros serão distribuídos para as secretarias, no intuito de servir melhor a população.

A prefeita também comentou o que ela já encontrou, até o momento, nos bairros do município: “agora com essas chuvas fortes que deu, […] abriu muitas crateras”.

Márcia Bin falou sobre a Educação em Poá, sobretudo em tempos de pandemia. “Aqui em Poá, […] nós não vamos voltar com as aulas presenciais e sim remota. Não tem condições, no momento, de deixar presencial para as crianças”.

Por fim, a prefeita falou dos seus planos para o futuro que, dentre alguns pontos elencados, ela destacou os de reorganizar a cidade, organizar a folha pagamento, aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA, revisão de contratos, o enxugamento da máquina e a redução dos salários da prefeita, do seu vice, secretários e comissionados.

Confira a entrevista completa na página da TV Cenário, pelo Facebook.