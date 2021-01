Artistas de várias modalidades realizam encontro com o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, na última quarta-feira, (13), na Secretaria da Cultura. A Lei Aldir Blanc destinou R$ 540 mil para os Espaços e R$ 1.7 milhão para Projetos Culturais no município, que possui 73 projetos contemplados, cada um no valor de R$ 30 mil. Os artistas terão à disposição, o Museu Municipal para eventuais ensaios, apresentações e organização de seus projetos.

Além do prefeito Eduardo Boigues, os contemplados contaram com a presença da chefe de Gabinete, Tatiana Pontes e o secretário de Governo, Marcello Barbosa. Esse é o primeiro evento da classe cultural que recebe o prefeito, que ofereceu muito apoio, apesar das dificuldades financeiras e contenção de gastos que a cidade passa.

“Nós vamos ganhar com isso, com a volta tradicional das antigas festividades que nós tínhamos na cidade, temos o trabalho circense, teatral, musical e quem ganha com tudo isso são os nossos munícipes” enfatizou Boigues.

Para a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa, a Nena, este encontro com o prefeito marca não apenas uma nova gestão, mas principalmente a oportunidade e abertura para toda a classe, ainda que o momento de pandemia coloque restrições, é preciso driblar, com todas as normas de saúde e fazer a diferença.

“Eduardo Boigues fez questão de participar desse primeiro encontro com a classe artística. Mostrou que o governo está do lado dos artistas do município e dará total apoio para a classe. Isso mostra que estamos vivendo um novo momento e que vai ser fundamental para nossos projetos culturais, porque nossos artistas merecem esse cuidado, atenção e apoio”, destaca.

Fonte: itaquaquecetuba