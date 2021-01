Na tarde desta quinta-feira, dia 14, a prefeita Marcia Teixeira Bin de Sousa, a Marcia Bin, determinou a realização de estudos visando à redução dos salários de funcionários comissionados, secretários municipais, vice-prefeito e chefe do poder Executivo em 20%.

A medida visa reorganizar a saúde financeira da cidade, uma vez que a arrecadação municipal sofreu uma queda de, aproximadamente 40% devido à alteração na forma de cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços). “Assumimos o governo no dia 1º, com a finança da cidade, totalmente comprometida, por isso determinei a realização desses estudos que, juntamente com a revisão de contratos e aluguéis, deverão proporcionar uma grande economia aos cofres públicos”, explicou a prefeita Marcia Bin.

Os estudos solicitados pela chefe do poder Executivo vão ao encontro aos anseios da população que deseja um choque de gestão na Administração Municipal. “Estamos readequando todas as despesas da Administração, estamos tomando decisões necessárias, sendo que, muitas visam o chamado ‘corte na própria carne’”, afirmou Marcia, complementando que a preocupação em reerguer a cidade é constante. “Estamos agindo com os pés no chão e muita transparência”, concluiu.

R$ 16 MILHÕES

A determinação feita pela prefeita é mais uma etapa do trabalho de reestruturação financeira anunciado pelo governo que, nesta semana, já havia divulgado a situação de quatro contratos que se encontram em processo de cancelamento, pois os mesmos, se somados, resultam em uma economia de R$ 16.696.300,84.

Confira abaixo os contratos e valores:

Zetta Frotas – Locação de veículos – R$ 1.324.200,84

Adonai Mercado – Registro de preços para aquisição de mesa digital – R$ 4.037.500,00

Potencial Plaza – Registro de preços para aquisição de cortinas – R$ 1.800.000,00

S/ Contratada – Registro de preços para aquisição de mobiliário escolar – R$ 9.534.600,00

Fonte: prefeituradepoa