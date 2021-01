A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, através da Secretaria de Serviços Urbanos, tem ampliado as ações de tapa buraco e melhorias na iluminação do município visando a zeladoria da cidade.

A recuperação asfáltica aconteceu nas ruas Floriano Peixoto, Duque de Caxias, Carlos Moreno, Carlos Drumond de Andrade e Avenida Brasil. Já as ações de melhorias na iluminação pública aconteceram na Vila Jamil, onde no mesmo local, houve a limpeza da praça e o conserto do letreiro da cidade.

De acordo com o secretário Nicolas David, o objetivo é fazer com que os serviços básicos funcionem na cidade.

“Melhoria das vias, iluminação, limpeza dos córregos e de locais de descarte irregular de lixo estão entre as nossas prioridades neste momento, estamos cuidando da nossa cidade e contamos com o apoio da população”, disse Nicolas.

Nesta semana a administração limpou o Córrego do Meinho, no Jd. Anchieta, onde há um histórico de alagamentos durante fortes chuvas.

Outra preocupação da gestão é em relação as condições das árvores da cidade e a Secretaria de Serviços Urbanos tem ampliado os serviços de podas para prevenir quedas de galhos e possíveis acidentes.

Texto: Secom.

Foto: Secom.