A Secretaria Municipal de Assistência Social acaba de definir o cronograma das próximas regiões onde serão feitas as entregas das cestas básicas enviadas ao município pelo Governo do Estado, por meio do programa Alimento Solidário. Até o início de fevereiro, os locais atendidos serão a Vila Brasileira, Braz Cubas, Vila Natal, Centro, Cezar de Souza e bairros da divisa. O objetivo é prestar apoio a famílias que enfrentam dificuldades em função da pandemia da Covid-19.

Para saber o dia em que deve ir retirar a cesta, acesse https://bit.ly/consulta-cesta

Na próxima semana, entre os dias 19 e 23, as entregas serão feitas na Vila Brasileira e o total será de 4.048 cestas entregues. Já entre os dias 26 e 28, o local atendido será Braz Cubas, num total de 1.839 cestas. Na Vila Natal serão 3.081 cestas distribuídas, de 26 a 29 de janeiro. Já no Centro, as entregas acontecerão de 2 a 4 de fevereiro, com o total de 1.839 cestas. O últimos locais a serem atendidos, no mês de fevereiro, serão Cezar de Souza e os bairros da divisa. O cronograma específico para essas duas regiões ainda está em fase de elaboração.

Importante destacar que, em cada uma das ocasiões, as entregas se destinam exclusivamente aos moradores daquele local, previamente selecionados, a partir dos critérios que foram definidos pelo Governo do Estado. Isto é, a família deve estar cadastrada no CadÚnico e ter renda per capita declarada de até R$ 89,00. Em todas as regiões com cronograma já definido, a distribuição será feita nas unidades do Crescer.

Em todos os dias, o trabalho de entrega vai se estender das 9h às 16h30. As famílias precisam ir até o local para fazer a retirada, porém, pensando na segurança sanitária de todos, foi definido o parcelamento ao longo de vários dias. Também está sendo feita a separação por grupos diários, conforme ordem alfabética dos nomes dos beneficiários, para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.

Vale também destacar que esse lote, composto por 28.779 cestas básicas no total, chegou ao município entre os dias 12 e 19 de dezembro. Foi feita uma verificação por amostragem no local de armazenamento, que não apontou a existência de qualquer produto fora do período de validade. Ainda assim, no momento da entrega paras as famílias, os pacotes de alimentos são analisados um a um, para a garantia de que estão próprios para o consumo.

Desde a última quarta-feira (13/01) e até este sábado (16/01), as entregas estão ocorrendo no Crescer de Jundiapeba. Até o momento, 1.416 famílias famílias do distrito já foram beneficiadas.

As entregas da segunda etapa do programa tiveram início em meados de dezembro, com um lote inicial de 10 mil cestas. Outras informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal de Assistência Social, pelos telefones (11) 4798-6920 e (11) 4798-6994 ou mensagens pelo Whatssap (11) 9 7273-1812.