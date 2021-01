A cidade de Itaquaquecetuba vai ganhar mais uma base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em março. Ela será instalada no Jardim Caiuby e as obras começaram na última segunda-feira (18). Toda a movimentação foi feita pelos comerciantes e intermediada pelo articulador Emerson Júnior.

A base vai contemplar aproximadamente 40 mil munícipes da região do Caiuby levando mais segurança para os comerciantes e moradores. O prefeito Eduardo Boigues e o vice Vando Estouro, assim como os vereadores Diego Estilo Raro, Ricardinho, Cowboy Edmar, Ceará e Fábio do Açougue estiveram no local para verificar as condições e necessidades. A limpeza do imóvel foi realizada pela equipe do vereador Diego Estilo Raro.

“Essa base da GCM trará mais segurança, comodidade, conforto e tranquilidade para que os lojistas possam trabalhar e os munícipes possam frequentar o Jardim Caiuby, que é um dos bairros mais populosos de Itaquá”, comentou o prefeito.

Os comerciantes estão comprometidos: vão doar o material da obra e fazer a contratação de pedreiros, enquanto a prefeitura vai entrar com a mão de obra estrutural, ou seja, zelar pelo equipamento.