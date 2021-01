Nos 20 primeiros dias do ano, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou as ações de zeladoria em Suzano. No total, foram 181 intervenções em vários pontos da cidade. Os trabalhos vão de podas de árvores a limpeza e manutenção de bueiros e bocas de lobo. A pasta também foi responsável por limpar uma extensão de aproximadamente 18,5 quilômetros de rios, valas e redes de drenagem.

Os agentes do município focaram seus serviços na manutenção do sistema de drenagem pluvial dos bairros e do centro, além do controle e poda de árvores, já que esse período é comumente marcado por chuvas intensas.

Até o momento, em toda a cidade foram limpos 118 bueiros, dos quais as equipes trocaram 20 tampas de concreto e retiraram, no total, 45 toneladas de resíduos. A zeladoria também reformou dez bocas de lobo e substituiu três grades articuladas. Uma extensão de cerca de 5 quilômetros da rede de drenagem de chuva foi limpa ao longo do município.

Além disso, a equipe retirou cerca de 420 toneladas de resíduos em aproximadamente 13,5 km de valas de drenagem e rios. Para a contenção de deslizamentos e quedas de árvore em ambientes urbanos, foram realizados 27 serviços direcionados a poda, supressão e destocamento de árvores.

De acordo com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, com os esforços nas regiões norte, sul e central de Suzano, foi possível atender as necessidades da população e garantir que as manutenções necessárias sejam feitas. Oliveira destacou que estas ações são essenciais para evitar possíveis alagamentos e acidentes na cidade. As equipes estão trabalhando diariamente para promover melhorias ao município.

As ações de zeladoria continuam nos bairros e no centro, de acordo com cronograma da pasta. Solicitações, denúncias e reclamações podem ser feitas por meio da Ouvidoria Geral do Município, no telefone 0800-774-2007.

Fonte: Suzano.sp