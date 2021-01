A Secretaria de Educação está com inscrições abertas para 20 novos cursos de qualificação profissional básica online nas áreas de beleza, artesanato, culinária, entre outros. Os cursos são oferecidos pela plataforma EAD do Crescer – Centro Municipal de Apoio á Educação de Jovens e Adultos. Ao todo são 77 cursos disponíveis, que podem ser feitos de acordo com o tempo e a organização do aluno. Não há limite de vagas.

Neste novo módulo de cursos, as novidades são os primeiros módulos de Designer de Sobrancelhas e Química para cabelos loiros. Além de aprender uma nova técnica, o aluno pode ter uma nova renda vendendo seu produto ou serviço. Os cursos de Confecção de peças em crochê, fotografia e violão não têm limite de idade. Para os demais, é preciso ter acima de 18 anos.

O link para as inscrições com a relação completa dos cursos é https://bit.ly/CRESCER_EAD

Cursos novos:

– Babá e Babysitter – Módulos V, VI e VII

– Confecção de peças em crochê – Módulo V

– Confeitaria – Módulos IV e V

– Designer de Sobrancelhas – Módulo I

– Fotografia com Celular – Módulo IX

– Gastronomia Clássica em Casa – Módulo V

– Manicure e Pedicure – Módulo V

– Panificação – Módulo V

– Química para cabelos loiros – Módulos I ao VI

– Violão Básico – Módulos VIII ao X.

O aluno pode fazer quantos cursos quiser. Após o término das videoaulas é enviado o certificado, conforme as orientações enviadas no e-mail de confirmação de inscrição. Para mais informações sobre os cursos EAD, os telefones para contato são 4798-5729 (CRESCER Braz Cubas), 4727-4971 (CRESCER Centro) e 4725-1985 (CRESCER Vila Natal). O e-mail denf@se-pmmc.com.br. (Kelli Correa Brito)