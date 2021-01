A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com o Setor de Controle de Zoonoses e com a Polícia Civil, resgatou dois cães em uma casa na Cidade Edson, na última terça-feira (19/01). Os animais estavam visivelmente debilitados e foram acolhidos pela prefeitura. Segundo laudo veterinário municipal, ambos estavam desnutridos e sofriam maus-tratos.

Por meio de uma denúncia protocolada pela Ouvidoria Geral do Município, a pasta tomou conhecimento de que dois cachorros estavam vivendo em condições precárias e fez a primeira vistoria no dia 3 de dezembro do ano passado. Na oportunidade, o proprietário foi advertido e se comprometeu a melhorar as condições do local.

Em nova vistoria, realizada em 19 de janeiro, a equipe de Bem-estar Animal encontrou os cachorros vivendo na mesma situação de antes, sem nenhuma mudança. Diante disso, os agentes registraram o Boletim de Ocorrência e solicitaram a tutela dos animais, que prontamente foi concedida pelo delegado de plantão.

O chefe da pasta, André Chiang, informou que os animais resgatados estão recebendo todo o suporte da prefeitura com atendimento veterinário e nutrição para recuperação e ganho de peso. “Com o resgate e os cuidados, tenho certeza de que, em breve, vão encontrar um lar e ter um final feliz”, afirmou.

Por fim, Chiang reforçou que o setor de Bem-Estar Animal tem o objetivo de garantir a proteção ambiental por meio de ações integradas de fiscalização de denúncias de maus tratos, ações de controle de natalidade e programas contínuos de educação ambiental. “Estamos empenhados em garantir os cuidados necessários dos animais em nosso município”, concluiu.

Denúncia

Para informar casos de maus-tratos ou abandono de animais, a orientação é procurar a Ouvidoria Geral do Município, por meio do site www.suzano.sp.gov.br, pelo aplicativo para celular “Cidadão Online”, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-774-2007.



Vale destacar a importância da apresentação de elementos que comprovem o crime ambiental, já que toda a comunicação falsa também é considerada uma infração grave. Parte dos casos contra animais domésticos, como cães e gatos, é esclarecida por meio de orientação com a Cartilha de Bem-Estar Animal e assinatura do Termo de Posse Responsável, documento exclusivo da secretaria.