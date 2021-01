Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (24/01) poderão utilizar os ônibus do sistema municipal de transporte coletivo gratuitamente para chegarem ao local da prova e voltarem para casa. O benefício será válido das 9h às 13h e das 18h às 20h deste domingo e o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição no exame impresso ou digital pelo celular.





A medida da Prefeitura de Mogi das Cruzes busca facilitar o deslocamento dos estudantes para fazer o exame, que é utilizado para seleção de candidatos a universidades públicas e privadas. Cartazes colocados nos ônibus orientam os estudantes sobre o benefício.

Na tarde desta quinta-feira (21/01), a proposta encaminhada pelo prefeito Caio Cunha, por indicação da vereadora Malu Fernandes, foi discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (CMTTMU) e pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.

Além do benefício para os estudantes, o atendimento do sistema municipal de transporte coletivo também será reforçado. Os ônibus obedecerão à tabela horário utilizada aos sábados, da mesma forma como já foi adotado no último final de semana, quando ocorreram as primeiras provas do exame.

A Prefeitura também organizou uma operação especial para o trânsito, com acompanhamento dos agentes municipais de trânsito nos 16 locais em que o Enem será realizado. Em cinco deles, haverá interdição nas ruas que dão acesso aos estabelecimentos de ensino.

As interdições acontecerão entre as 10 e as 19 horas nas proximidades da Universidade de Mogi das Cruzes (Centro Cívico) e das escolas estaduais Camilo Faustino de Mello (Socorro), Washington Luís (Centro), Pedro Malozze (Alto do Ipiranga) e Firmino Ladeira (Mogi Moderno). Para os candidatos que se deslocarão para a prova de carro, as alterações no trânsito estarão disponíveis em tempo real no aplicativo Waze.

A orientação da Secretaria Municipal de Transportes é para que os candidatos planejem antecipadamente o seu deslocamento para os locais de prova, seja pelo transporte individual ou pelo transporte coletivo. É importante ainda que os candidatos sigam para os locais de avaliação com antecedência, para evitar contratempos.