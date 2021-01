Na manhã de quinta-feira, dia 21, a prefeita poaense Marcia Teixeira

Bin de Sousa, a Marcia Bin, a convite da diretoria, realizou a visita na

empresa TMKT, no bairro de Calmon Viana, para conhecer as instalações do

local que atualmente é responsável por quatro mil vagas de emprego no

município.

Acompanhada pelos secretários municipais Marcio Borzani (Governo) e

Marcos Favaro (Assuntos Jurídicos), a chefe do poder Executivo

parabenizou os responsáveis pela estrutura e organização da empresa. “A

organização com que os departamentos atuam é impressionante, estão de

parabéns pelo serviço realizado”, afirmou Marcia Bin.

A chefe do poder Executivo foi recepcionada pelo sócio-presidente da

empresa, Alexandre Jau, pelo sócio diretor, Miguel Cui, e pelo diretor

administrativo, Tiago Jau. “A empresa tem uma história de mais de 30

anos de atuação no país, com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa

Catarina. Em Poá, chegamos em 2006 e, desde então, temos a tradição de

convidar o prefeito para conhecer a nossa estrutura de trabalho”,

explicou Alexandre.