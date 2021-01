A prefeita Priscila Gambale (PSD) esteve visitando nesta quinta-feira, 21, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do CDHU para vistoriar as condições do local ao lado da secretária interina de Saúde, Kelly Hungria e do vereador Eliel de Souza, o Eliel Fox.





O espaço receberá uma emenda proposta pelo parlamentar no valor de R$ 250 mil para readequação, reforma e ampliação.

De acordo com a prefeita, a verba é importante e necessária para a realização de melhorias no local.

“A unidade está precisando de melhorias e essa emenda irá nos ajudar a realizar as obras necessárias”, disse Priscila.

Na UBS CDHU também estava sendo aplicada a vacina CoronaVac nos profissionais de saúde. Funcionários de outras oito unidades também receberam o imunizante, totalizando nesta quinta 151 pessoas vacinadas.