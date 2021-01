A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana executa nesta semana o trabalho de sinalização de trânsito da avenida Brasil, localizada entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo, priorizando a conclusão da pintura em redutores de velocidade. A partir da próxima semana, a ação será intensificada com a completa sinalização horizontal e vertical. O serviço garante mais segurança à via, que passa por revitalização total.

De acordo com o chefe da pasta, Claudinei Galo, o objetivo é dar prioridade à conclusão da pintura de lombadas. O secretário detalhou que é preciso garantir a segurança da via. Tão logo concluída a aplicação de asfalto, a sinalização das lombadas já foi iniciada. Inclusive, diante da melhora no tráfego promovida pela pavimentação, cinco novos redutores foram implantados ao longo da avenida.

O secretário explicou que para a implantação das lombadas foram consideradas as características da via, que requer aparatos de segurança. “Viabilizamos mais segurança à avenida Brasil a fim de se evitar acidentes. Contamos com estudos técnicos que indicam a necessidade de mais segurança neste local. Nossa prioridade sempre será a vida, por isso buscamos sempre estudar medidas que confiram conforto e segurança a pedestres e motoristas”, disse ele, ao lembrar que a área é bastante frequentada, contando com o Parque Municipal Max Feffer e a Escola Municipal (EM) Caic nas imediações.

Com a sinalização de trânsito, a revitalização da avenida Brasil chega à reta final. Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos garantiram a pavimentação da via, que antes era de paralelepípedo, a reforma de sarjetas e sarjetões e o paisagismo no canteiro central. A ação será concluída também com serviços de zeladoria e substituição da iluminação pública.

A obra teve início no último semestre, sob responsabilidade da empresa ObraMix Ltda. Ao todo, mais de 1,7 mil metros de extensão foram beneficiados, compreendendo o trecho entre o viaduto Ryu e a ponte do rio Guaió, no limite com Poá. A capa asfáltica aplicada tem cinco centímetros de espessura. O investimento total é de R$ 5.893.218,73, dos quais R$ 4 milhões são recursos do governo do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura de Suzano.