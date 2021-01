Os mogianos que quiserem plantar mudas podem obter várias espécies no Viveiro Municipal, que fica no Parque Leon Feffer. Por conta da pandemia, o Viveiro está atendendo a população por meio de agendamento, que pode ser feito pelo telefone 4798-5959. É possível retirar até três mudas por pessoa, mediante apresentação de cópia do RG e comprovante de endereço.

Os técnicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente dão todas as orientações para quem solicita as mudas, desde o tipo mais adequado para cada ambiente até os cuidados específicos das diferentes espécies. Entre as mudas mais procuradas, estão a pitanga, araçá, ipê amarelo, ipê branco, manacá e quaresmeira. O Viveiro possui cerca de 25 mil mudas, com altura entre 1 e 1,80 metro, prontas para serem doadas e plantadas.

Com o contato das pessoas que retiram as mudas, os técnicos da Secretaria do Verde acompanham a distribuição de árvores por Mogi das Cruzes e acompanham seu crescimento, tirando dúvidas dos cidadãos sempre que necessário.

Antes da pandemia, o Viveiro de Mudas oferecia o Circuito Escola, que recebia alunos e professores para atividades práticas de plantio e interação com o meio ambiente. O espaço possui uma Aglofloresta, uma faixa de terra existente no Leon Feffer e que aos poucos vai se unindo à mata ciliar do rio Tietê, graças ao plantio contínuo de mudas.

O Viveiro também tem um modelo de sintropia – um sistema de preparação natural do solo. Na prática, a sintropia prepara a terra para o plantio usando uma mescla de pés de verduras, leguminosas e árvores frutíferas. Para manter o solo úmido, a sintropia usa cobertura de folhas e material decomposto da própria plantação. O processo promove uma adubação natural e enriquece a terra, melhorando a qualidade da produção e dispensando a utilização de componentes químicos.

Por conta da pandemia, as atividades do Circuito Escola estão suspensas temporariamente.