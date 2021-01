Esta semana, o banco de vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Itaquaquecetuba (que funciona nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDE) possui cerca de 60 novas “Oportunidades” no aguardo de candidatos. Existem vagas para ambos os sexos, diferentes funções e níveis de experiência/escolaridade. Dentre elas, os destaques são:

ENSINO FUNDAMENTAL:

► AUXILIAR DE LIMPEZA (1 VAGA – MASC.).

► MEIO OFICIAL DE COZINHA (1 VAGA – AMBOS OS SEXOS).

► PINTOR DE AUTOMÓVEIS (1 VAGA – MASC.).

► SOLDADOR (25 VAGAS – MASC)

ENSINO MÉDIO:

► AUXILIAR FINANCEIRO (1 VAGA – AMBOS SEXOS).

► COPEIRA (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► OPERADOR DE CALDEIRA (5 VAGAS – AMBOS SEXOS.).

► MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL / MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL (1 VAGA – MASC.).

► MEIO OFICIAL ELETRICISTA (1 VAGA – MASC).

► MEIO OFICIAL SERRALHEIRO (1 VAGA – MASC).

► VENDEDOR PORTA A PORTA (10 VAGAS – MASC. /SEM EXPERIÊNCIA).

► AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► AUXILIAR OU ASSISTENTE CONTÁBIL (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► AUXILIAR OU ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► LÍDER DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (1 VAGA – AMBOS SEXOS.).

► AJUDANTE GERAL DE LIMPEZA (2 VAGAS – MASC.)

► MONTADOR DE AUTOS (1 VAGA – MASC.)

► PREPARADOR DE AUTOS (1 VAGA – MASC.)

► FUNILEIRO DE AUTOS (1 VAGA – MASC.)

► SUPERVISOR OPERACIONAL (1 VAGA – AMBOS SEXOS) Requisitos: possuir CNH B, necessário. Experiência em liderar equipe de limpeza e portaria, candidatos de Itaquá ou região. Salário R$ 2.000,00 + VT + VA + CB.

SUPERIOR:

► ENGENHEIRO CIVIL – MANUTENÇÃO (1 VAGA).

Requisitos: Vaga masculina, ensino superior completo, experiência de no mínimo 6 meses comprovada em carteira.

Em comum (com exceção de VENDEDOR PORTA A PORTA), todas as oportunidades exigem experiência de no mínimo 6 meses e são para candidatos e empresas da cidade e região.

Os interessados devem acessar o portal “EMPREGA BRASIL” ou se cadastrar pelo APP “SINE FÁCIL”. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTAS VAGAS, O TELEFONE DO PAT ITAQUAQUECETUBA É 4754-1424.

ATENÇÃO 1: OS CANDIDATOS DEVEM SE CADASTRAR “EXCLUSIVAMENTE” PELOS MEIOS ELETRÔNICOS MENCIONADOS JÁ QUE O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA UNIDADE DO PAT NO MUNICÍPIO PERMANECE SUSPENSO, EM VIRTUDE DAS NOVAS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 (Decreto 7893/2020).

ATENÇÃO 2: AS OPORTUNIDADES FICAM DISPONÍVEIS NO SISTEMA PAT ATÉ QUE SEJA ALCANÇADO O LIMITE DE ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO EMPREGADOR OU ATÉ QUE SEJAM DEVIDAMENTE PREENCHIDAS!

VOCÊ SABIA:

Dentre as vagas em destaque hoje, uma delas (a de SUPERVIDOR OPERACIONAL) chama a atenção por sua especificidade. Para se candidatar, o interessado deve possuir experiência em liderar equipe de limpeza e portaria.

Em termos gerais, exercer liderança no mundo corporativo, significa motivar colaboradores para alcançar determinados objetivos, estipulados pela cúpula da empresa.

São funções de um líder: coordenar equipes; planejar fluxos operacionais; identificar, estimular habilidades e competências dos funcionários; estimular relações interpessoais; promover senso de pertencimento entre ao agentes; entre outras.

Em um mundo globalizado e competitivo, ser um líder eficaz, certamente, representa um diferencial de mercado.