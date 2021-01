Doses foram aplicadas no Hospital Municipal Guido Guida. Primeira fase da campanha de vacinação é voltada para funcionários da Saúde

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde de Poá, em dois dias de campanha, o município já imunizou 408 profissionais, que estão na linha de frente contra o novo coronavirus (Covid-19). As doses da CoronaVac foram aplicadas no Hospital Municipal Guido Guida. Inicialmente, a vacinação será destinada às pessoas que atuam na área e estão, diretamente, expostas à contaminação.

De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde do município, Leonardo Barbosa Garcia, a campanha na cidade seguirá a programação que foi determinada pelo Governo do Estado de São Paulo. “A primeira fase visa à imunização dos profissionais da Saúde, tanto da rede municipal, como de clínicas particulares, asilos, entidades, entre outros”, afirmou.



A programação, segundo a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus, já estava definida, inclusive com datas, porém com a chegada antecipada do primeiro lote das vacinas, nesta quinta-feira (21/01), contendo 1.440 doses, novas datas deverão ser divulgadas pelo Governo do Estado. “Na verdade, estamos no aguardo da nova programação para as próximas fases e, principalmente, do envio de mais doses, uma vez que, a quantidade do primeiro lote não será suficiente para a demanda da cidade”, destacou.

O diretor da Vigilância também ressaltou que a quantidade de doses enviadas no primeiro lote não é suficiente para imunizar todos os trabalhadores da Saúde. “Além dos funcionários da rede municipal, ainda temos profissionais que atuam em clínicas particulares, por exemplo, estamos na dependência do envio de um segundo lote, mas também não temos nenhuma data definida pelo Estado”, enfatizou Leonardo.

Conforme a programação que havia sido divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo, após a etapa de imunização dos profissionais da Saúde, o público-alvo será os idosos com mais de 75 anos ou mais, posteriormente as pessoas com idade entre 70 e 74 anos e, por fim, as duas últimas etapas serão destinadas para que tem entre 65 e 69 anos e 60 e 64 anos, respectivamente.